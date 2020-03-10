Более 4 кг ртути нашли в банке из-под краски в Гомеле

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Опасную находку обнаружил мужчина в Гомеле, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Гомельчанин увидел емкость из-под краски у мусорного контейнера на улице Набережной и позвонил на 101. На месте вызова работали сотрудники отделения службы химической и радиационной защиты пожарного аварийно-спасательного отряда Гомельского областного управления МЧС.

Спасатели подтвердили, что в металлической банке в двух резиновых грушах находится ртуть. "Опасный металл был изъят для утилизации. По данным измерений газоанализатором наличия паров ртути в воздухе не обнаружено. Масса изъятого вещества - 4070 г", - уточнили в управлении МЧС. Пострадавших нет.-0-