Более 4 т наркосодержащих растений уничтожено в Брестской области за два месяца

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за два месяца уничтожено более 4 т наркосодержащих растений. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

С 1 июня по 15 сентября на территории Брестской области продолжают проводиться комплексные мероприятия в рамках специальной программы "Мак". Это традиционные мероприятия, которые направлены на выявление и уничтожение незаконных насаждений наркосодержащих растений.

Как сообщил врио начальника УНиПТЛ Денис Воропаев, в Брестской области за два месяца на площади около 13 га уничтожено более 4 т наркосодержащих растений, из них более 1,3 т конопли. В отношении граждан, на приусадебных участках которых выявлены факты произрастания дикорастущих мака и конопли, составлено 37 административных протоколов по ст. 17.1 КоАП (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

"Необходимо знать, что за подобные деяния предусмотрен штраф до Br580 (20 базовых величин). Поэтому мы советуем владельцам земельных участков своевременно принимать меры по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры", - добавил Денис Воропаев.

Сотрудники наркоконтроля обращаются к гражданам: в случае обнаружения запрещенных культивируемых или дикорастущих растений (конопля, мак), просьба сообщить по телефону 102.-0-