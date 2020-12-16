16 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 40 ДТП произошло в Могилевской области по вине нетрезвых водителей в этом году, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

"В текущем году по вине нетрезвых водителей на дорогах области зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых 11 человек погибли и 44 получили травмы", - отметили в ГАИ.

Рейды для выявления нетрезвых водителей регулярно проводятся в области. Так, с начала года сотрудники Госавтоинспекции задержали более 2,3 тыс. таких водителей, причем 108 из них - за повторную езду в нетрезвом виде.

Контролировать ситуацию на дорогах помогают неравнодушные люди. Так, 18 октября сотрудникам Шкловской Госавтоинспекции поступила информация: по улицам райцентра двигается автомобиль Volkswagen Passat, которым управляет водитель с явными признаками алкогольного опьянения. Машина оперативно была обнаружена инспекторами на улице Энтузиастов, однако водитель проигнорировал требование ГАИ остановиться. Началось преследование. В попытке скрыться мужчина свернул в один из проездов и оказался в тупике, после чего попытался сбежать. "Во время разбирательства выяснилось, что водитель Volkswagen действительно был в нетрезвом состоянии. Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за подобное нарушение, за что и был лишен права управления. Будучи нетрезв, он перевозил в машине свою четырехлетнюю дочь без автокресла и не пристегнув ремнем безопасности", - отметили специалисты.

В ГАИ напоминают: за езду в пьяном виде полагается штраф от 50 до 100 базовых величин с лишением прав на три года. Такое же наказание грозит за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. За повторное в течение года подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность и конфискация транспортного средства.-0-