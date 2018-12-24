Более 40 кг насвая изъято у жителя Гомельского района

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 40 кг насвая намеревался реализовать в Гомеле житель агрогородка Урицкое. Некурительное табачное изделие изъято, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Вечером 22 декабря сотрудники патрульно-постовой службы Гомельского РОВД заметили человека, который неспешно переходил улицу в неположенном месте с увесистыми пакетами и сумками. Один из патрульных поинтересовался, что за тяжести несет парень. Молодой человек ответил, что это насвай. "Шутка или нет, стало известно, когда 22-летнего жителя агрогородка доставили в Гомельский РОВД. Правоохранители распаковали баулы, внутри которых действительно оказался насвай", - сказал Виталий Пристромов. Общий вес вещества составил 42 кг.

Фото УВД Гомельского облисполкома

Молодой человек пояснил, что насвай из России привез неизвестный водитель большегрузного автомобиля. Ни имени, ни телефона, ни марки автомашины парень не запомнил. Некурительное табачное изделие сельчанин планировал реализовать на территории областного центра. Ранее мужчина не привлекался к административной ответственности за незаконные операции с насваем.

В отношении неработающего жителя агрогородка составлен протокол по ч.2 ст.16.10 КоАП (незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания).-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома