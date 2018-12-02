Более 40 пожаров произошло в Беларуси за минувшие сутки

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за минувшие сутки произошло 43 пожара, в огне погибли 7 человек. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Так, 2 человека погибли в деревне Белоусовщина Пружанского района, где примерно в 4.30 утра загорелся трехквартирный кирпичный дом. Одна из квартир принадлежала пенсионерке, 1953 года рождения, две были нежилыми. Огонь уничтожил кровлю, повредил перекрытие, которое частично обрушилось, деревянные перегородки и имущество в доме. "Под обрушившимися строительными конструкциями на кровати в комнате была обнаружена погибшая хозяйка квартиры. На полу в коридоре найден погибший сожитель хозяйки, 1957 года рождения. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в Брестском областном управлении МЧС.

Два человека погибли при пожаре в Бобруйске (Могилевская область). Сообщение о ЧП поступило местным спасателям около 0.30. Загорелся нежилой дом. Жертвами стали двое самовольно проникших в него мужчин. Их личности - причина загорания устанавливаются.

Пожары, унесшие жизни людей, произошли также в Минской и Витебской областях.

МЧС регулярно проводит акции, направленные на профилактику гибели на пожарах. На днях завершилась очередная - "Не прожигай свою жизнь!". Спасатели привлекали внимание к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожности при курении, поскольку непотушенная сигарета является одной из наиболее частых причин возгораний, в том числе случаев с человеческими жертвами.-0-