Более 50 дел о мошенничестве за два месяца: гродненские следователи рассказали об уловках жуликов

11 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. За январь-февраль в Гродненской области возбуждено 53 уголовных дела о мошеннических действиях. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Общее число зарегистрированных в 2019 году в Гродненской области мошенничеств снизилось более чем на 5%. Однако и в 2020-м подобные преступления имеют место быть: за два месяца возбуждено 53 дела. Как правило, это многоэпизодные преступления, в результате которых причиняется немалый ущерб как отдельным гражданам, так и государству.

Чаще всего мошенники действуют под предлогом продажи или покупки товара. "Чтобы не стать жертвой подобного преступления, приобретайте товары только у проверенных продавцов, проверяйте наличие сертификатов, лицензий магазинов. В случае необходимости требуйте у продавца документы о качестве приобретаемого товара", - отметила Инна Позняк.

В производстве следователей Гродненского межрайонного отдела СК находится уголовное дело в отношении 31-летнего жителя областного центра, который в течение 2019 года на различных торговых интернет-площадках находил объявления о продаже автомобилей. Он связывался с продавцами и договаривался о цене. Мужчина осматривал автомобиль и высказывал намерения его приобрести, однако пояснял, что денег для оплаты полной стоимости у него нет. Потерпевшие соглашались на оплату части суммы, передавали автомобиль и документы на него. В дальнейшем на связь с ними мошенник не выходил. Установлено более 15 потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

За похожую преступную схему суд Гродненского района огласил обвинительный приговор 30-летнему жителю одной из деревень. Мужчина с марта 2018 по январь 2019 года под предлогом ремонта автомобилей, приобретения для этого автозапчастей и материалов завладел деньгами потерпевших на общую сумму более Br8,9 тыс.

Встречается и обратное: когда мошенник уже в роли продавца берет у покупателя деньги, однако товар ему так и не передает.

Еще одна распространенная схема - деньги в долг. Причины, которые называют мошенники, могут быть разными - от дорогостоящего лечения до развития бизнеса. При этом обещают вернуть денежные средства при первой же возможности, однако в действительности не намереваются этого делать и в дальнейшем на связь с потерпевшими не выходят.

Например, 33-летний житель Лиды решил наладить бизнес и заняться майнингом. Для своих знакомых он создал видимость того, что хорошо в этом разбирается. Люди сами предлагали ему средства для новых вложений, рассчитывая в будущем разделить полученный доход. Мужчина даже создал сайт, на котором отображались якобы поступления денег. Когда потерпевшие просили обналичить денежные средства, он придумывал различные отговорки. "Мошенническим путем мужчина завладел более чем Br106 тыс. Судом ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье", - рассказала Инна Позняк.

Продолжают попадаться жители области и на уловку с выигрышем в интернете. Например, в октябре 2019 года жительница Ошмянского района искала подработку в сети. С ней связался неизвестный и предложил поиграть в онлайн-казино. В качестве подарка даже якобы перечислил ей на счет $500, а потом сообщал выигрышные комбинации. Когда сумма выигрыша превысила $6 тыс., женщине предложили его обналичить. Для этого надо было оплатить услугу по их снятию и налог в 13%. Женщина, ничего не подозревая, согласилась и на счет мошенника перечислила более Br2,7 тыс. Не получив выигрыш, она обратилась в правоохранительные органы. Расследование дела продолжается.

Участились случаи мошеннических действий по оформлению на себя или другого человека кредитов и покупки товаров в рассрочку. Правонарушитель обещает добросовестно выплачивать установленные суммы платежей, однако свои обязательства не выполняет. Не стать жертвой таких преступлений просто: не стоит оформлять на себя чужие покупки.

"В 2019 году в производстве следователей УСК по Гродненской области находилось уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Щучинского района. Он с сентября по ноябрь 2017 года сам, а также вместе с 26-летним знакомым оформляли кредиты и рассрочки на приобретение бытовой и электронной техники на себя и знакомых. При этом граждане были не осведомлены об их преступном умысле. "Мужчины не намеревались выполнять принятые на себя обязательства. Всего они завладели имуществом юридических и физических лиц более чем на Br21 тыс.", - рассказала Инна Позняк.

Житель Волковысского района получил уведомление о блокировке компьютера за просмотр порнографических фильмов. Испугавшись ответственности, на номер мобильного телефона, указанный в уведомлении, он перевел Br200. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет в который раз призывает граждан быть более осмотрительными и внимательными при совершении каких-либо финансовых операций и вложений, передаче паспортных данных и банковских реквизитов.-0-