Более 50 минометных мин времен ВОВ найдены при прокладке водопровода в Ивацевичах

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны найдены 12 сентября во время строительных работ на территории Ивацевичского РОВД. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Боеприпасы нашли сотрудники УП "Ивацевичская ПМК-18", когда занимались прокладкой водопровода. "О своей находке рабочие сообщили в дежурную часть РОВД. На место происшествия незамедлительно прибыли саперы в/ч 7404, которые в ходе дальнейших раскопок обнаружили 56 минометных мин калибра 82 мм и 18 минометных взрывателей", - рассказали в МВД.

Снаряды вывезены на полигон и уничтожены. Никто не пострадал.-0-