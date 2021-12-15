Более 50 тыс. л топлива похитили на предприятии мелиоративных систем в Гомельской области

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом госконтроля Гомельской области совместно с региональными УВД и УСК в одном из районных предприятий мелиоративных систем установлены факты хищения свыше 50 тыс. л дизтоплива и бензина на Br84,8 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал КГК.
Группа должностных лиц предприятия реализовала противоправную схему составления фиктивных документов на списание топлива.
В ходе проверки также установлено, что предприятие не подтвердило документально списание значительного количества топлива, в результате чего затраты были завышены, а в бюджет не поступило более Br235 тыс. налогов и отчислений.
По выявленным фактам в отношении должностных лиц возбуждено 11 уголовных дел.
Директор предприятия освобожден от занимаемой должности.-0-