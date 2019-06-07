Более 500 кг дикорастущей конопли уничтожено в Брагинском районе

7 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 кг дикорастущей конопли уничтожено вблизи деревни Селец Брагинского района, сообщил БЕЛТА старший инспектор группы информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Заросли растения обнаружены на поле, принадлежащем местному сельхозпредприятию. Плантация в 0,6 га ликвидирована при помощи агротехники.

Кроме того, рейдовая группа Рогачевского РОВД задержала жителя райцентра во время сбора конопли. При личном обыске у 35-летнего мужчины было изъято около 50 г невысушенного вещества растительного происхождения. По заключению эксперта ГКСЭ, это опасное наркотическое средство. В отношении жителя райцентра Рогачевским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Сотрудники милиции также выявили место, где он нарвал дикорастущую коноплю. Единичные растения ликвидировали. Немногим ранее недалеко от этого места правоохранители уничтожили плантацию этого растения.

В УВД напоминают, что по 15 сентября по всей стране проводится специальная программа "Мак", главные задачи которой - блокирование доступа наркопотребителей к дикорастущим зарослям конопли, выявление и уничтожение незаконных посевов этого растения, а также устранение причин и условий, способствующих их распространению.

В 2018 году в Гомельской области уничтожено 878 незаконных посевов наркосодержащих растений, из которых 785 - дикорастущей конопли и 93 - мака. Уничтожено 75,6 т конопли и 0,4 т мака на общей площади 59,5 га. К административной ответственности по статье 16.1 КоАП Беларуси за посев и выращивание таких растений привлечены 233 человека.

В УВД просят всех, кому стало известно о совершенном или готовящемся преступлении, о лицах причастных к незаконному обороту наркотиков или психотропов, о местах производства запрещенных веществ или выращивания наркосодержащих культур, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (0232) 70-42-17 или 102.-0-