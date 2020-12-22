Более 500 л стеклоомывающей жидкости изъяли у мужчины в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями и отдела государственной автомобильной инспекции Октябрьского РУВД задержали мужчину с поличным при попытке продать 510 л стеклоомывающей жидкости. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Установлено, что 21-летний неработающий минчанин осуществлял незаконную реализацию стеклоомывателя без наличия соответствующих документов. Стеклоомывающую жидкость мужчина продавал недалеко от проезжей части. Указанный товар реализовывал по Br2,50 за одну бутылку.
Общая стоимость изъятой продукции составила более Br200. В отношении мужчины составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит штраф до 100 БВ (Br2700).-0-