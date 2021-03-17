Более 500 нарушений ПДД выявили 16 марта в Минске

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 нарушений выявили в Минске во второй день комплекса мероприятий по профилактике аварийности с участием пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Комплекс мероприятий стартовал 15 марта и продлится до 19 марта. Во второй день сотрудники столичной ГАИ выявили 142 нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями, 395 нарушений ПДД пешеходами, с проезжей части изъяты пятеро нетрезвых пешеходов", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает: идти по обочине разрешается навстречу транспортному потоку и только там, где нет тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, а пересекать проезжую часть нужно в установленном для этого месте, предварительно убедившись, что транспорт остановился. В темное время суток для привлечения внимания водителей необходимо обозначить себя световозвращающими элементами. Это особенно важно в сложных погодных условиях, когда видимость ухудшается в несколько раз. Если у пешехода есть фликер, то расстояние, с которого водитель его может заметить, возрастает с 25-40 м до 140 м. Это самый действенный способ обезопасить себя на дороге.-0-