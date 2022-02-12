Более 600 водителей привлекли к ответственности за превышение скорости в Гомельской области в январе

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 600 водителей привлекли к ответственности за превышение скорости на дорогах Гомельской области в январе этого года. С 12 февраля в регионе проводят профилактическую акцию "Скорость", сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Неправильно выбранная скорость становится главной причиной съездов в кювет, опрокидываний, столкновений, наездов на пешеходов, обратили внимание в УГАИ. "В 2021 году нарушение скоростного режима стало одной из основных причин дорожных аварий, последствия которых нередко вели к гибели людей. В январе нынешнего года по этой причине произошло уже три ДТП, в которых один человек погиб и два получили травмы. К административной ответственности за превышение скорости привлечены более 600 водителей", - рассказали госавтоинспекторы.

С 12 по 20 февраля сотрудники ГАИ отработают аварийно опасные участки, особое внимание уделят трассам республиканского значения. В работе госавтоинспекторы используют гласный, негласный и смешанный контроль, они снаряжены приборами фото- и видеофиксации.

Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и помнить: даже та скорость, которая разрешена ПДД на определенном участке дороги, не всегда безопасна, например во время дождя или снега.-0-