Более 650 нарушений ПДД пешеходами выявили за выходные в Минске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 650 нарушений ПДД пешеходами выявили сотрудники столичной Госавтоинспекции за минувшие выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Минске проходили специальные мероприятия, ориентированные на предотвращение ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. Так, инспекторами ГАИ выявлено 653 факта нарушений ПДД пешеходами, 47 нетрезвых пешеходов. К ответственности привлечено 132 водителя, которые не предоставили преимущества в движении уязвимым участникам дорожного движения.

Помимо этого, за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 14 водителей, 154 оштрафованы за превышение скорости.

Сотрудники ГАИ пресекли 52 факта управления транспортными средствами бесправниками.

За двое суток зарегистрировано 118 ДТП, в которых три человека получили травмы.-0-