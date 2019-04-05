Более 6,7 тыс. патронов хранил россиянин в частном доме в Жлобине

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине задержали россиянина, который хранил крупную партию боеприпасов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
По оперативной информации, 72-летний россиянин мог хранить в жлобинском доме, который остался ему по наследству, боеприпасы к охотничьему оружию. "При обыске было обнаружено и изъято 6 268 патронов к охотничьему ружью калибра 12 и 16, 8 кг дымного и бездымного пороха, 20 патронов калибра 7,62х39 мм с пулями со стальными наконечниками и 449 патронов калибра 5,6х16R", - рассказал официальный представитель УВД.
Согласно заключению эксперта Госкомитета судэкспертиз, патроны и порох изготовлены заводским способом, являются боеприпасами к ручному стрелковому охотничьему гладкоствольному огнестрельному оружию и пригодны для выстрелов.
По предварительным данным, мужчина имеет право заниматься охотой, приобретать и хранить боеприпасы только на территории России. Как выяснилось, несколько лет он небольшими партиями привозил арсенал в Жлобин и складировал в частном доме. Затем продавал патроны и порох местным охотникам.
Как уточнили правоохранители, покупатели также будут привлечены к административной ответственности по ст.23.71 КоАП Беларуси за незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.
Материалы проверки переданы в Жлобинский РОСК для дачи правовой оценки.-0-
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