Более 6,7 тыс. патронов хранил россиянин в частном доме в Жлобине

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине задержали россиянина, который хранил крупную партию боеприпасов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

По оперативной информации, 72-летний россиянин мог хранить в жлобинском доме, который остался ему по наследству, боеприпасы к охотничьему оружию. "При обыске было обнаружено и изъято 6 268 патронов к охотничьему ружью калибра 12 и 16, 8 кг дымного и бездымного пороха, 20 патронов калибра 7,62х39 мм с пулями со стальными наконечниками и 449 патронов калибра 5,6х16R", - рассказал официальный представитель УВД.

Согласно заключению эксперта Госкомитета судэкспертиз, патроны и порох изготовлены заводским способом, являются боеприпасами к ручному стрелковому охотничьему гладкоствольному огнестрельному оружию и пригодны для выстрелов.

По предварительным данным, мужчина имеет право заниматься охотой, приобретать и хранить боеприпасы только на территории России. Как выяснилось, несколько лет он небольшими партиями привозил арсенал в Жлобин и складировал в частном доме. Затем продавал патроны и порох местным охотникам.

Как уточнили правоохранители, покупатели также будут привлечены к административной ответственности по ст.23.71 КоАП Беларуси за незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия.

Материалы проверки переданы в Жлобинский РОСК для дачи правовой оценки.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома