11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 7 т браги изъяли у самогонщика в Молодечненском районе, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"Тонны браги и полторы сотни литров самогона выявили сотрудники патрульно-постовой службы под Молодечно. Накануне вечером в деревне Вязовец около 21.00 милиционеры застали бутлегеров за работой. Хмельной промысел организовали в хозпостройке на дачном участке. К визиту правоохранителей уже было изготовлено 150 л самогона. Алкоголь был разлит по 20-литровым канистрам, он фактически был готов к реализации", - рассказали в УВД.

Хозяином предприятия оказался известный специалист в области подпольного самогоноварения, безработный 28-летний местный житель. "Данный адрес был знаком стражам порядка, в этом году отсюда дважды вывозили самогонный аппарат. В этот раз милиционеры в прямом смысле слова остановили работу подпольного цеха - владелец мини-завода и его рабочий попались с поличным. По итогу более 7 т самогонной браги было уничтожено, партия готового продукта изъята. Образцы спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу. Сам производственный агрегат демонтировали и конфисковали, правда, удалось это сделать не сразу", - отметили правоохранители.

Дело в том, что на самогонную точку по улице Зеленой приехала так называемая группа поддержки из шести человек. "Гости, изрядно употребив спиртное, в грубой форме разговаривали с сотрудниками милиции и нецензурно выражались в адрес представителей власти. На неоднократные требования правоохранителей не мешать им работать граждане не реагировали. Один из них стал замахиваться на сотрудника внутренних дел, спровоцировав его на ответные действия и применение физической силы. 35-летний мужчина и его супруга были задержаны и доставлены для разбирательства в РОВД. В действиях жителей деревни Носилово правоохранители усмотрели неповиновение законным требованиям сотрудников милиции, фигуранты подлежат привлечению к административной ответственности. До этого мужчина неоднократно привлекался к ответственности за самогоноварение, нарушения по линии ГАИ и неповиновение", - подчеркнули в УВД.

Что касается бутлегера из Вязовца, то, невзирая на промышленные масштабы, он пояснил, что изготавливал самогон для себя.-0-

Фото УВД Миноблисполкома