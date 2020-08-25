Более 7 т фуражной пшеницы похитили в Горецком районе

25 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Фуражную пшеницу похитили с территории сельхозпредприятия в Горецком районе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

"22 августа в милицию поступило сообщение, что с территории зерносушильного комплекса сельхозпредприятия в агрогородке Паршино похищено более 7 т фуражной пшеницы", - сообщили в УВД.

Правоохранители установили, что к краже зерна причастны двое сотрудников предприятия: 43-летний механизатор и 35-летний водитель грузового автомобиля, которые трудились в одну смену. На закрепленной за ними технике работники погрузили в кузов автомашины сжатую накануне пшеницу. После этого водитель отвез похищенное зерно на территорию частного домовладения.

В отношении работников возбуждено уголовное дело. Похищенное зерно стоимостью более Br2,5 тыс. возвращено хозяйству.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома