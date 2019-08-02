Более 70 кг конопли уничтожили в Мостовском районе

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 70 кг дикорастущей конопли уничтожили в Мостовском районе, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Дурманящее растение было обнаружено на территории очистных водоемов одного из предприятий района. Росла конопля на площади около 0,3 га.

Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. Ее главные задачи - блокирование доступа наркопотребителей к конопле и маку, а также выявление и уничтожение незаконных посевов.-0-