Более 70 кг конопли уничтожили в Мостовском районе

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 70 кг дикорастущей конопли уничтожили в Мостовском районе, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Дурманящее растение было обнаружено на территории очистных водоемов одного из предприятий района. Росла конопля на площади около 0,3 га.
Специальная программа "Мак" стартовала в республике 1 июня и продлится по 15 сентября. Ее главные задачи - блокирование доступа наркопотребителей к конопле и маку, а также выявление и уничтожение незаконных посевов.-0-
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