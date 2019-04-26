Более 70 жителей Гомельской области пострадали от махинаций через мобильный банкинг

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 70 жителей Гомельской области с начала года пострадали от рук воров, совершивших кражи с помощью мобильного банкинга, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Деньги доверчивых людей злоумышленники заполучают, используя мобильное приложение одного из операторов сотовой связи. "Схема совершения кражи проста, но тем и опасна. Для ее реализации преступник под любым предлогом (нет денег на телефоне, закончился лимитированный интернет или аппарат неисправен) просит у человека смартфон. Затем устанавливает и активирует на нем мобильный банкинг. С помощью этой программы можно управлять банковскими картами, оплачивать услуги и товары, переводить деньги с карты на карту", - сказал официальный представитель УВД.

Также преступники в своих целях могут использовать другую услугу операторов сотовой связи - предоставление определенной суммы электронных денег. Этот микрозайм (чаще всего Br100) злоумышленники моментально переводят с чужого телефона на другой номер или банковский счет. Затем удаляют софт и подтверждающие СМС-сообщения о подключенной услуге. "Владелец смартфона даже не подозревает, что подключен на услугу и взял деньги у компании. А спустя время получает напоминание от оператора сотовой связи о необходимости погашения задолженности. При обращении оператор констатирует, что услуга оказана, поэтому деньги придется возвращать, как и вносить абонентскую плату за ее использование", - отметил Виталий Пристромов. Затем пострадавшие обращаются в милицию.

Таких лиц устанавливают довольно быстро. Но пока первые обманутые обратятся в ОВД, от действий даже одного преступника могут пострадать десятки человек. Как рассказали в управлении уголовного розыска УВД облисполкома, в конце 2018 и в 2019 году задержаны сразу несколько таких "умельцев". Недавно за хищение путем использования компьютерной техники был осужден 20-летний гомельчанин, который по этой схеме обманул около 40 человек. Судом Железнодорожного района Гомеля он приговорен к трем годам лишения свободы с принудительным лечением от наркомании.

Начальник УУР УВД Гомельского облисполкома Виктор Чикунов рекомендует ни под каким предлогом не передавать незнакомым лицам и даже наглядно знакомым свой телефон, а также установить на смартфон блокировку. Зарегистрирован случай, когда преступник установил приложение на утерянный телефон без блокировки и похитил деньги.

Недавно злоумышленники немного сменили подход. "В социальных сетях они находят номера сотовых телефонов. Затем звонят и сообщают абоненту, что якобы случайно перевели ему приличную сумму денег. Чтобы убедиться в этом, предлагают установить мобильное приложение и проверить сумму. Ничего не подозревающий человек устанавливает приложение и видит на счету деньги, которые он не переводил. И, следуя инструкциям звонящего, проводит транш на номер телефона либо карточку позвонившего", - рассказали в УВД. Закономерно, что после этого человек получает сообщение о задолженности от сотового оператора, за которым следует обращение в милицию. В данном случае действия преступников квалифицируются как мошенничество. Уже зарегистрированы подобные факты как в областном, так и районных центрах.-0-