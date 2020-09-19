Более 700 частных домов в Любани и Сорочах остались без воды из-за прорыва трубы

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любани и агрогородке Сорочи Любанского района из-за прорыва трубы без воды остались более 700 частных домов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 18 сентября. В 8.50 спасателям поступило сообщение о порыве трубопровода холодного водоснабжения диаметром 200 мм по ул.Советской в Любани.

"Без холодного водоснабжения остались четыре многоквартирных и 199 частных жилых домов в Любани, а также 20 многоквартирных и 527 частных жилых домов, детский сад и школа в агрогородке Сорочи", - рассказали в МЧС.

В 13.00 водоснабжение потребителей было восстановлено.-0-