Более 720 г наркотиков и психотропов изъяли у курьера-оптовика в Гомеле

9 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле у оптовика-курьера интернет-магазина изъяли более 720 г наркотиков и психотропов, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В начале июня сотрудники наркоконтроля Центрального РОВД задержали 29-летнего неработающего гомельчанина после того, как он разместил розничные закладки с наркотиками для дальнейшей продажи. "В этот же день тайник курьера нашли в лесу Гомельского района. На экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси по Гомельской области направили 196 г порошкообразного вещества", - рассказал официальный представитель. По заключению специалистов, им оказался особо опасный психотроп - мефедрон.

Позже в схронах и на съемной квартире подозреваемого было найдено более 524 г запрещенных товаров. В ассортименте курьера было 135 г мефедрона, 271 г альфа-PVP, почти 66 г гашиша и более 50 г амфетамина. Также изъяты сопутствующие нелегальной торговле предметы - весы, упаковочный материал, изолента.

По факту незаконного с целью сбыта приобретения, хранения и перемещения наркотиков и психотропов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК.-0-