Более 760 человек эвакуировали из школы в Белоозерске

12 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Белоозерске Березовского района сегодня из-за задымления в одной из школ были эвакуированы 766 человек, сообщил БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

В Березовский РОЧС в 10.28 поступил звонок от заместителя директора средней школы №3 Белоозерска. Женщина сообщила о задымлении на первом этаже четырехэтажного здания. Администрация учреждения образования и педагоги до прибытия спасателей эвакуировали 725 учащихся. Также школу покинули учителя и обслуживающий персонал.

"По предварительной информации, задымление возникло из-за тления электропроводки в электрощитовой без последующего горения. Тушение не производилось (здание школы отключено от трансформаторной подстанции работниками районных электросетей)", - пояснил Сергей Машнов.

Пострадавших нет.-0-