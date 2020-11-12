Более 80 боеприпасов времен войны нашли в лесу в Гомельском районе

12 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе обнаружили и обезвредили 82 единицы боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Боеприпасы нашли сотрудники 8-го управления по Гомельской области ГУБОПиК МВД в лесу - в местах активных боевых действий во время войны. В процессе поиска удалось найти и извлечь из-под земли авиационную бомбу SC-50, пять артиллерийских снарядов различного калибра, взрыватели, две минометные мины, ручные гранаты и запалы к ним, винтовки и карабин, патроны.

На месте также работали специалисты саперно-пиротехнической группы 5525 внутренних войск МВД. Они доставили находки на специальный полигон и уничтожили их.-0-