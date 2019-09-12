Более 90 боеприпасов времен войны нашли в Витебском районе

12 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском районе нашли более 90 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Боеприпасы нашли днем 10 сентября в лесу вблизи деревни Лучиновка. Были обнаружены 75 артиллерийских снарядов, две гранаты Ф-1, 12 гранат РГД-33, одна минометная мина 82 мм. Кроме того, там же были найдены 60 артиллерийских взрывателей и две гильзы с капсюльной втулкой - все времен Великой Отечественной войны.

Боеприпасы уничтожены саперно-пиротехнической группой в/ч 5524 внутренних войск МВД.-0-