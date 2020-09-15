Более 80 жителей Гродненской области пострадали от интернет-мошенников с начала сентября

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. С начала сентября более 80 жителей Гродненской области пострадали от интернет-мошенников и лишились денег с карт, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

По данным, которые приводят в отделе по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД региона, только за первую неделю сентября в Гродненской области зафиксировано 88 хищений с карт-счетов граждан, 83 из которых - в интернете. Похищено свыше Br55 тыс. Чаще всего добычей мошенников становятся суммы в пределах Br100-400. Максимально же было похищено Br7 тыс.

"При этом практически в каждом случае основным участником преступной схемы становился потерпевший, добровольно передавший данные карты мошенникам, которые активно использовали методы вишинга и фишинга", - отмечают в милиции.

Суть вишинга в том, что преступники завладевают личными данными и реквизитами банковских платежных карточек во время звонков якобы от имени сотрудников банков. Предлогом может стать, например, мнимая попытка хищения средств с карт-счета.

"Важно понимать, что вся конфиденциальная информация о клиентах, как и возможность блокировки подозрительных транзакций, у уполномоченных сотрудников банков имеется. Любая просьба о передаче CVV-кодов, PIN-кодов, содержания SMS-уведомлений, данных о личном номере должна восприниматься как попытка мошенничества", - рассказали в отделе по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД облисполкома.

В милиции напомнили о правильном алгоритме действий. Собеседнику информацию не предоставлять, уточнить его фамилию, а потом положить трубку и перезвонить в банк по номеру, указанному на карточке или сайте банка.

Лето и начало осени в регионе сопровождаются всплеском фактов фишинга - преступлений, которые совершаются с использованием крупных интернет-площадок для размещения объявлений. Потерпевшими чаще всего выступают продавцы товаров. Как правило, мошенники связываются с ними в мессенджерах, зачастую используя при этом подложный номер, и заверяют о намерении покупки с использованием службы доставки.

"После обсуждения цены продавцу приходит ссылка на ресурс одного из сервисов доставки. Злоумышленники для этого используют известные наименования, например "Белпочта", "Европочта", "Куфар доставка" и другие. Перейдя по ссылке, продавец увидит страницу, внешне напоминающую сайт соответствующей компании и форму для получения суммы в качестве оплаты", - рассказали в милиции. В таком случае всегда нужно обращать внимание на наименование и внешний вид страницы. Ее имя может отличаться от настоящего всего на одну буку, например, kufar.be вместо kufar.by или belpost.bz вместо belpost.by.

Якобы для получения денег необходимо ввести 16 цифр номера карты, имя ее владельца, срок действия, CVV-код, который указан на обратной стороне карты, а также, при необходимости, код подтверждения из SMS-уведомления. Иногда требуются реквизиты доступа к интернет-банкингу, например, логин/пароль и временный код. Следующий шаг - деньги со счета похищаются мошенниками.

В милиции обратили внимание на то, что ни один способ хищения не обходится без активных действий со стороны держателя карты. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно придерживаться мер предосторожности. В том числе никому не передавать реквизиты карты, установить лимиты по картам, а также завести отдельную карту для расчетов в интернете.-0-