Более 8,5 т зерна помогли вернуть государству правоохранители в Могилевской области

16 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевской области с начала уборочной кампании возбуждено 13 уголовных дел, из них 5 связаны с хищением зерна. Его государству возвращено более 8,5 т, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Четыре уголовных дела касались хищения сена, его возвращено 97 рулонов, оставшиеся - хищению ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, трактора, а также завышения стоимости приобретенных запасных частей для сельскохозяйственной техники.

По словам первого заместителя начальника УВД Александра Германовича, в первую очередь в каждом отдельном случае сотрудники разбираются именно в причинах и условиях, которые способствовали совершению различных преступлений в сфере АПК для того, чтобы на их основе выработать систему предупреждения. При этом он отметил, что между УВД и Могилевским облисполкомом налажено тесное взаимодействие по всем проблемным вопросам уборочной кампании. При выявлении нарушений незамедлительно информируется руководство области, оперативно принимаются меры по исправлению проблемных вопросов и ситуаций.

"Нам важно разобраться, где допущены недочеты, где брешь в системе обеспечения сохранности сельхозкультур, кормов, и системно все это устранить, - считает Александр Германович. - К примеру, когда в Чериковском районе водитель вывез с территории зернотока 1,5 т пшеницы, мы разбирались, почему вообще такая ситуация была возможна. Проблема заключалась в том, что ответственное лицо, взвесив зерно, в последующем не проконтролировало полную его выгрузку. После этого случая во все хозяйства от облисполкома оперативно поступило требование обеспечения надлежащего контроля за выгрузкой зерна".

По мнению Александра Германовича, здесь важна комплексная работа органов внутренних дел по отслеживанию ситуации, которая складывается в местах уборки зерновых культур, при их перевозке, сушке и хранении. Она проводится в тесном взаимодействии каждого территориального органа внутренних дел с местными органами власти для того, чтобы пресечь любые противоправные посягательства в масштабах области.

Кроме зерна, объектами хищения становятся и другие материальные ценности, а также техника, используемая в процессе уборочной кампании. При этом правоохранители области предметно изучают состояние техники, задействованной в уборочной кампании, вопросы ее работоспособности, своевременных ремонтов, законность учета и списания, полноту оприходования годных запчастей и металлолома. Так, в результате проведенных мероприятий мониторингу подвергнуты 169 сельхозорганизаций, осмотрено 8 974 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники. В нерабочем состоянии находилось 1 934 единиц техники, также установлено 118 единиц, не подлежащих восстановлению. В области имеется и ряд сельхозтехники, которая не состоит на балансе по данным бухгалтерского учета, но фактически пригодна к использованию, а это - потенциальные объекты для хищения.

С начала уборочной сотрудниками ГАИ выявлено 197 нарушений ПДД, допущенных работниками агропромышленного комплекса при управлении сельхозтехникой. 130 человек привлечены к административной ответственности за эксплуатацию техники, не имеющей гостехосмотра, и 19 - за эксплуатацию техники, без элементов конструкции, влияющих на безопасность ее эксплуатации по дорогам общего пользования. Также выявлено 10 фактов управления сельскохозяйственной техникой в состоянии опьянения.

За допуск к управлению лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющих права управления, без прохождения обязательного предрейсового медицинского обследования, а также за допуск к участию в дорожном движении транспорта, имеющего технеисправности либо без техосмотра, к административной ответственности привлечены 153 ответственных должностных лица АПК. Для устранения выявленных недостатков руководителям сельхозпредприятий выдано 251 предписание, за невыполнение которых меры административной ответственности применены к 79 должностным лицам.-0-