18 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более $8,5 тыс. украла бобруйчанка у пенсионерки. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила главный специалист по работе со СМИ управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.

В Бобруйский РОВД обратилась жительница Бобруйского района 1948 года рождения. Пенсионерка рассказала, что неизвестная женщина похитила у нее крупную сумму денег. "По словам потерпевшей, к ней в дом пришла незнакомка и предложила купить различные товары. После отказа неизвестная сказала, что может снять порчу, которая якобы наведена на хозяйку дома. Доверчивая женщина пошла на поводу у незнакомки и принесла ей для ритуала Br600 и более $8,5 тыс. Две купюры женщина сожгла в печи, остальные скрутила в сверток и спрятала пенсионерке в одежду. Когда ритуал был завершен, пожилая женщина обнаружила, что вместо денежных купюр у нее сверток из газет", - рассказала Ирина Рачковская.

При осмотре места происшествия специалист Государственного комитета судебных экспертиз обнаружил во дворе и изъял след обуви. Милиционеры установили: к случившемуся причастна неработающая бобруйчанка 1979 года рождения. "У женщины правоохранители изъяли пару сапог и направили судебным экспертам Бобруйского межрайонного отдела ГКСЭ для судебной трасологической экспертизы. По результатам сравнительного исследования установлено, что след обуви, изъятый возле дома потерпевшей, мог быть оставлен подошвой обуви задержанной", - отметила Ирина Рачковская.

Также правоохранители изъяли похищенные деньги и вернули их жительнице Бобруйского района.

Следователи Бобруйского межрайонного отдела СК возбудили уголовное дело.-0-