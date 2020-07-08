8 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/ Более 850 л браги изъяли у самогонщика из Берестовицкого района. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Во время рейда сотрудники Берестовицкого РОВД посетили 54-летнего жителя агрогородка Кваторы. Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения. "На этот раз у него в хозпостройке было обнаружено свыше 850 л самогонной браги. Со слов мужчины все найденное принадлежит его 26-летнему родственнику", - рассказали в милиции.

Брагу уничтожили. По выявленному факту проводится проверка.-0-