Более 860 кг сыра пытались незаконно ввезти среди запчастей через белорусско-польскую границу

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения на территорию Евразийского экономического союза более 860 кг сыра, сообщили БЕЛТА в таможне.

Продукция перемещалась через пункт пропуска "Козловичи". Автопоезд MAN, принадлежащий российскому перевозчику, следовал из Чехии в Россию. Согласно представленным документам, в грузовом отсеке транспортного средства находились автомобильные запчасти. При проведении операций таможенного контроля инспекторы обнаружили среди запчастей 51 коробку с сыром общим весом 861,5 кг.

Предварительная оценочная стоимость незадекларированного товара составила Br51,6 тыс.

Брестская таможня начала по факту административный процесс в соответствии с ч.1 ст.15.5 (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах) КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 30% стоимости незаконного груза.-0-