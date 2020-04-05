Более 90 пожаров произошло за сутки в экосистемах Беларуси

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки зарегистрировано 93 пожара в природных экосистемах, сообщили БЕЛТА в МЧС.

За минувшие сутки спасатели ликвидировали 9 лесных пожаров на общей площади 89,4 га, два торфяных пожара на 2,15 га и 82 возгорания травы и кустарников на 111,449 га. Так, 4 апреля в 19.10 был ликвидирован торфяной пожар площадью 2 га на территории ОАО "Люденевичи" возле деревни Грабово Житковичского района Гомельской области.

В этот же день поступило сообщение о возгорании сухой растительности на территории Рубельского лесничества Полесского лесхоза возле деревни Старина Столинского района Брестской области. Тушение затруднено, так как нет подъездных путей, местность заболочена. По состоянию на 6.00, площадь пожара составляет 75 га.

Спасатели призывают жителей быть осторожными в пожароопасный период, не допускать выжигания сухой растительности, трав на корню.-0-