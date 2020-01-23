Более Br160 тыс. налогов задолжала бюджету гродненская фирма по производству изделий из ПВХ

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области проверили общество с дополнительной ответственностью по производству изделий из ПВХ и выяснили, что за два года фирма не уплатила в бюджет более Br160 тыс. налогов. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Коммерческая структура в 2017-2018 годах продавала произведенный товар за наличный расчет. При этом должностные лица фирмы не отражали в бухгалтерском учете часть выручки, полученной от реализации изделий из ПВХ. Это повлекло занижение налоговой базы и, как результат, неуплату налогов в общей сумме за два года более Br160 тыс.

Примечательно, что неучтенная выручка частично зачислялась на банковскую карточку матери директора фирмы, а также направлялась на выплату зарплаты "в конверте" работникам предприятия.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении директора коммерческой организации и четырех должностных лиц возбуждены уголовные дела. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.-0-