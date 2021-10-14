Более Br21 тыс. ущерба взыскал суд с 17 участников массовых беспорядков в Минске

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По искам прокуратуры Советского района Минска в пользу КТУП "Минсктранс" взыскано более Br21 тыс. ущерба, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Исковые заявления о взыскании Br21,6 тыс. были направлены в суд в связи с причинением КТУП "Минсктранс" ущерба из-за остановки движения общественного транспорта. Ответчиками были 17 человек, ранее осужденные приговорами районных судов столицы, в том числе за активное участие 10-11 августа 2020 года в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий.

Впоследствии исковые заявления объединили для рассмотрения в рамках одного гражданского производства.

Суд Советского района Минска удовлетворил в полном объеме требования прокуратуры и взыскал с ответчиков ущерб, а также государственную пошлину в размере более Br1 тыс.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-