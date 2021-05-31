Более Br23 тыс. штрафа и 7 лет колонии - в Могилеве вынесли приговор бывшему директору предприятия

31 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевского района поддержала гособвинение в отношении бывшего генерального директора одного из ОАО Могилева. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, бывшего генерального директора одного из ОАО в Могилеве, которому инкриминировано получение взятки, а также в отношении иных лиц, которым инкриминированы дача взятки, вовлечение в занятие проституцией и пособничество в даче взятки в крупном размере", - говорится в сообщении.

Как установлено, мужчина, используя свои служебные полномочия, с целью получения личной материальной выгоды во время исполнения заключенных возглавляемым обществом с частными унитарными предприятиями договоров с января 2018 года по май 2020-го неоднократно получал взятки от другого человека, который действовал при пособничестве иных лиц. Мотивом для таких действий стало создание благоприятных условий для своей коммерческой деятельности.

Сумма разовой взятки составляла 4 тыс. евро. Всего бывшему директору вменено 16 эпизодов получения взяток, из них в двух случаях ему были переданы мобильный телефон и планшет.

"Кроме этого, взяткодатель после знакомства с девушкой и вступления с ней в интимную связь, при повторной встрече путем просьб и убеждений, обещаний высокого материального заработка и благополучия при его покровительстве предложил на систематической основе вступать в половые сношения, совершать иные действия сексуального характера за вознаграждение с ним и другим кругом лиц. Обозначил условия оказания сексуальных услуг, чем вовлек потерпевшую в занятие проституцией", - отметили в прокуратуре.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Могилевского района постановил обвинительный приговор.

Бывшему директору предприятия суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 800 базовых величин (более Br23 тыс.) и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Мужчине, который давал взятки и вовлек девушку в занятие проституцией, суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 300 базовых величин (более Br8 тыс.).

За пособничество в даче взятки в крупном размере другим обвиняемым назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года каждому.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-