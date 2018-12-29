Более Br2,7 млн потеряли 3 предприятия Минской области из-за мошенничества компании из РФ

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Минской области возбудила уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК) по материалам проверки о просроченной внешней дебиторской задолженности трех предприятий молочной промышленности. В результате мошеннической схемы подозреваемого, гендиректора одной из российских компаний, трем молочным предприятиям причинен ущерб в сумме более Br2,7 млн. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.

Проверку провели отдел по борьбе с экономическими преступлениями Минского РУВД и прокуратура Минской области. "Установлено, что генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью (Российская Федерация), изначально намереваясь обманным путем завладеть имуществом трех предприятий молочной промышленности Минской области, в марте и мае 2017 года подписал с ними дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам поставки с отсрочкой платежа. После противоправного получения молочной продукции белорусских предприятий не оплатил ее, а грузом распорядился по своему усмотрению", - рассказали в службе информации прокуратуры.

Для организации предварительного расследования уголовные дела направлены в управление Следственного комитета по Минской области. "Органы предварительного расследования дадут правовую оценку и действиям должностных лиц белорусских предприятий, которые отпустили молочную продукцию без предварительной оплаты", - добавили в службе.

После возбуждения уголовных дел подозреваемый частично возместил ущерб одному из трех предприятий, выплатив более Br300 тыс.-0-