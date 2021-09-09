Более Br3 млн налогов не уплатила брестская фирма по оказанию услуг кабельного телевидения

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более Br3 млн налогов не уплатило в бюджет брестское общество с ограниченной ответственностью, которое специализировалось на оказании услуг кабельного телевидения и подключения к интернету, сообщили БЕЛТА в КГК.

Управление Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресекло противоправную деятельность компании, которая использовала серые схемы для уклонения от уплаты налогов.

Фирма работала на рынке услуг с 1998 года и соблюдала требования законодательства. Со временем расширялась ее клиентская база и увеличивалась доля на региональном рынке услуг проводной связи. Поскольку объем выручки возрастал (а значит, и сумма налоговых отчислений), учредители и фактические собственники компании решили пойти на дробление бизнеса для занижения налоговой базы. Они инициировали регистрацию еще трех фирм, чтобы не платить налог на добавленную стоимость и налог на прибыль.

Искусственное распределение выручки между основной и новыми фирмами позволяло незаконно пользоваться упрощенной системой налогообложения. По предварительной оценке, за 2016-2021 годы бюджет недополучил более Br3 млн.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении шести должностных лиц брестской фирмы возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.-0-