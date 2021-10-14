Более Br3,6 тыс. причиненных "Минсктрансу" убытков возместят 11 участников беспорядков

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска приняла меры к возмещению причиненных КТУП "Минсктранс" массовыми беспорядками убытков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Органы прокуратуры города Минска наряду с обеспечением мер уголовной ответственности за участие в массовых беспорядках на территории столицы стали использовать гражданско-правовые механизмы возмещения ущерба, причиненного такими преступлениями.

В частности, районные суды города признали 11 граждан виновными в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них, а также участии в массовых беспорядках.

Установлено, что совместные и согласованные деяния осужденных повлекли длительное нарушение работы транспорта. Из-за этого наряду с другими последствиями вынужденно останавливалось движение на территории Минска с 9 по 10 августа 2020 года, в том числе городского пассажирского транспорта КТУП "Минсктранс".

В результате противоправных действий осужденных КТУП "Минсктранс" причинены убытки на сумму свыше Br3,6 тыс.

Учитывая такие обстоятельства, заместитель прокурора города Минска обратился в суд с иском в интересах КТУП о взыскании убытков с 11 человек. Суд Заводского района Минска удовлетворил исковое требование прокурора в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу, может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-