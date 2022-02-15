Более килограмма наркотиков изъято у бухгалтера минской фирмы

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более килограмма наркотиков изъято у бухгалтера столичной фирмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.

Сотрудниками наркоконтроля Московского РУВД столицы при поддержке СПБТ "Алмаз" задержан 37-летний бухгалтер одной из столичных фирм, который занимался распространением наркотиков.

Оперативники задержали наркокурьера с поличным в Дзержинском районе в тот момент, когда он готовил одну из закладок с психотропом. Специально для этого мужчина приобрел костюм камуфляжной расцветки, оборудовал его камерой с функцией определения координат фотографии и скрытым зарядным устройством.

При себе и в тайниках-закладках у задержанного обнаружено и изъято более 600 г гашиша и более 500 г марихуаны. Ранее мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-