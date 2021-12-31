Более полукилограмма психотропов изъяли у наркозакладчика в Пинске

31 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Крупную партию психотропов изъяли пинские правоохранители в преддверии новогодних праздников, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

При проведении специальных мероприятий сотрудники по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Пинского ГОВД задержали 19-летнего жителя Витебской области. У него обнаружено и изъято более 120 готовых для реализации закладок с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.

В результате дальнейших мероприятий в одном из лесных массивов Пинского района было обнаружено еще 60 оборудованных тайников с аналогичным веществом.

Установлено, что молодой человек на протяжении двух месяцев работал закладчиком на интернет-магазин по продаже наркотиков. В общей сложности у задержанного изъято более 0,5 кг психотропов.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка или пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере) УК.-0-