Более полутонны конопли уничтожили в Березовском районе

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе сотрудники правоохранительных органов уничтожили более полутонны конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
Милиционеры проводили рейд по выявлению мест произрастания наркосодержащих растений. На пустыре вблизи деревни Спорово был обнаружен участок площадью около 2 тыс. кв.м с дикорастущей коноплей. Ее уничтожено более 500 кг.
В Брестской области за время проведения специальной программы "Мак" выявлено 243 места произрастания наркосодержащих растений на площади более 230 тыс. кв.м. Уничтожено более 13 т наркосырья.-0-
Фото УВД Брестского облисполкома
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