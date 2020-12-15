Более тонны браги изъяли правоохранители в Свислочском районе

15 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На хуторе в Свислочском районе обнаружили более тонны браги, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Брагу обнаружили во время рейда по ликвидации очагов самогоноварения. Милиционеры местного райотдела посетили один из хуторов, где, по полученной ранее информации, располагалось подпольное производство.

"В гараже был обнаружен самогонный аппарат, а также свыше тонны браги. Задержан с поличным 45-летний хозяин подпольного производства", - рассказали в милиции.

Мужчина пояснил: самогон планировал изготавливать исключительно для личных нужд. Самогонный аппарат изъят, брага уничтожена. В отношении мужчины составлен административный протокол.-0-