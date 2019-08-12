Более тонны дикорастущей конопли уничтожили в Костюковичском районе

12 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Костюковичском районе во время рейда сотрудники местного РОВД совместно с представителями МЧС выявили два участка с дикорастущей коноплей, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Наркосодержащее растение росло на площади около гектара вблизи одной из выселенных деревень в зоне отчуждения и отселения района. Дикорастущие посевы были скошены и измельчены трактором. Объем уничтоженного наркосырья составил более тонны.-0-