Более тонны конопли уничтожено в Быховском районе

6 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Сотрудники Быховского РОВД во время специальной программы "Мак" выявили факты дикого произрастания конопли, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.
В районе деревни Красная Слобода сотрудники группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми и отделения ГАИ 4 июня обнаружили необрабатываемый участок площадью 0,633 га с дикорастущей коноплей. Ее скосили. По оценкам экспертов, всего было уничтожено около 1266 кг.
Программа "Мак" проводится в Беларуси с 1 июня по 15 сентября. Цель программы - пресечение деятельности лиц, занимающихся выращиванием мака и конопли.-0-
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