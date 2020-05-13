Более трех лет проведут в колонии угонщики автомобиля из Полоцка

13 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Прокуратура Полоцкого района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего и 26-летнего жителей Полоцка, которые угнали автомобиль, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Полоцкого района Роман Гурченок.

Пьяные мужчины в ноябре прошлого года сначала молотком разбили стекло в "жигулях" и забрались в салон. Они пытались завести автомобиль, но не удалось - замкнуло рулевое колесо. Затем обвиняемые направились к другой машине, снова разбили стекло, соединили провода замка зажигания и угнали авто. Через некоторое время их задержали правоохранители.

Суд Полоцкого района и Полоцка приговорил одного из угонщиков к трем годам и четырем месяцам, второго - к трем годам и трем месяцам исправительной колонии в условиях строго режима.

Приговор суда вступил в законную силу.-0-