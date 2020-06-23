Больше трети утонувших с начала года были нетрезвыми - ОСВОД

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с начала года утонули 136 человек, из них в состоянии алкогольного опьянения были 48 - это около 35,3%. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам председатель республиканского государственно-общественного объединения "Белорусское республиканское общество спасания на водах" (ОСВОД) Анвар Игамбердиев, передает корреспондент БЕЛТА.

По оперативным данным ОСВОДа, на сегодня в Беларуси от всех видов утопления погибли 136 человек, при купании - 21. Как отметил Анвар Игамбердиев, по статистике планомерно снижается число утонувших, но доля нетрезвых все годы примерно одинаковая.

В прошлом году в Беларуси утонули 364 человек. "Безусловно, остается одна несменяемая позиция. Из числа погибших от 65% до где-то 72% - это граждане, находившиеся в нетрезвом состоянии", - сказал Анвар Игамбердиев.

Заведующая амбулаторным наркологическим отделением №2 столичного Городского клинического наркологического диспансера Виктория Котова подчеркнула: в жару спиртное не стоит пить. "Если говорить об употреблении алкоголя в жаркие дни, это недопустимо. В жаркие дни необходимо пить, но пить минеральную воду без газа в большом количестве", - сказала она. Жара и так опасна обезвоживанием, а алкоголь эту ситуацию только усугубляет.

Работники ОСВОДа сейчас переведены на усиленный вариант службы. Спасены с начала года уже 63 человека, из них восемь несовершеннолетних. "Вчера нам позвонили из Гродненской области, станция "Юбилейная". Находясь с бабушкой, 8-летняя девочка тонула, - рассказал Анвар Игамбердиев. - Ее спасли. Медсестра проводила реанимационные мероприятия. Девочка возвращена к жизни, ее передали на станцию скорой помощи". Глава ОСВОДа отметил, что родителям ни в коем случае не стоит упускать детей из виду у воды.-0-