12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Большегруз сбил велосипедиста в Барановичах, пострадавший остался жив. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Дорожная авария произошла 10 октября около 20.30. По предварительной информации, 35-летний водитель грузового автомобиля "Вольво" наехал на двигавшегося на велосипеде попутно по краю проезжей части 43-летнего жителя Барановичского района.

Фото МВД

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