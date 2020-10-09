Борисовчанин дал банковскую карту знакомому и лишился денег

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанин дал банковскую карточку знакомому и лишился денег. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД поступило заявление от 55-летнего горожанина о хищении денег с карт-счета. Сотрудники уголовного розыска установили, что накануне происшествия потерпевший проводил вечер в компании своего знакомого, 47-летнего жителя районного центра. Зная, что приятель работает электриком, потерпевший пригласил его к себе и попросил заменить проводку в доме. После удачного завершения работ мужчины продолжили вечер за распитием спиртного.

Для покупки алкоголя хозяин дома передал гостю свою банковскую карту и сообщил ПИН-код. Тот в свою очередь, помимо покупки продуктов для застолья, решил воспользоваться ситуацией и снял в ближайшем банкомате имеющиеся деньги. Как ни в чем не бывало он вернулся к приятелю: спиртное и закуску отдал, а снятые деньги придержал у себя. Вместе с ними и ушел домой, оставив при этом на столе пустую карточку.

Владелец банковской карточки заметил отсутствие денег только спустя две недели, когда сам направился в магазин за покупками. Однако рассчитаться не смог и сразу обратился в банк, а затем и в милицию.

Борисовский РОСК в отношении мужчины возбудил уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК. Санкция этой части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.-0-