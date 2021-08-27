



"На 34-летнего жителя Борисова правоохранители Минской области вышли после серии поджогов на объектах системы электронного сбора платы за проезд. Задержанный пояснил, что к такому поступку его побудили призывы в деструктивных Telegram-каналах. После просмотра роликов он перешел к конкретным действиям. Установлено, что в начале декабря прошлого года на трассе М1 около деревни Приямино Борисовского района мужчина поджег аппаратный контейнер станции электронного сбора платы за проезд транспортных средств. В январе - "рамку" около деревни Ухолода", - говорится в сообщении.





При обыске по месту жительства у фигуранта изъята протестная атрибутика, коктейли Молотова и предметы, похожие на боеприпасы, которые направлены на экспертизу.





По статье за умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Проверяется его причастность к иным аналогичным преступлениям.-0-

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанин поджег аппаратный контейнер станции электронного сбора платы за проезд транспортных средств. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.