Борисовчанин повредил ножом колеса трех автомобилей

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали злоумышленника, порезавшего колеса трех автомашин, припаркованных на неохраняемой стоянке. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в ночь на 17 мая по ул.Галицкого. Поврежденные автомобили принадлежат людям, проживающим неподалеку. Владельцы оставили машины на стоянке магазина. Повреждения обнаружили утром следующего дня, после чего обратились в милицию.

Злоумышленника задержали за несколько часов благодаря камерам видеонаблюдения. Им оказался 40-летний ранее судимый борисовчанин, который в момент правонарушения был пьян.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".-0-