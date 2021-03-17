Борисовчанин приговорен к 9 месяцам колонии за угрозу пистолетом сотруднику милиции

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района вынес приговор мужчине, который угрожал пистолетом сотруднику милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Миноблсуда.

Рассмотрев дело, суд признал обвиняемого виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. Мужчина приговорен к 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

По информации УВД Минского облисполкома, речь идет о 39-летнем местном жителе, который состоит на учете как лицо, страдающее от опиоидной и алкогольной зависимости. Сообщение в милицию поступило от заведующей психоневрологическим диспансером УЗ "Борисовская ЦРБ". Она сообщила, что мужчина находится в неадекватном состоянии и требует выдать препараты заместительной терапии. Видя, что их подучетный в состоянии алкогольного опьянения и не совсем адекватно себя ведет, медики не имели права их выдать.

По адресу незамедлительно выехали правоохранители, в их числе и оперуполномоченный отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД. Увидев сотрудника наркоконтроля, фигурант попытался убежать, чтобы не понести ответственности за административные правонарушения. Милиционер его догнал и попытался поговорить, однако мужчина достал пистолет и своим видом и действиями демонстрировал готовность его применить, угрожая при этом насилием. С помощью подоспевшего наряда борисовчанина задержали. У него изъяли пневматический газобаллонный пистолет, конструктивно схожий с боевым.

К слову, ранее фигурант неоднократно был судим, в том числе за убийство.-0-