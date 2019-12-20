Борисовчанин принес милиционерам гранату без чеки

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове к сотрудникам милиции за помощью обратился местный житель с гранатой в руке, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Сегодня днем в Борисове на улице Чапаева к сотрудникам Департамента охраны МВД подошел 45-летний местный житель с гранатой в руке. "Мужчина попросил помощи у милиционеров. По его словам, он хотел пошутить над другом и вытащил из гранаты чеку, которую потом где-то потерял. Не зная, что с ней делать, он подошел к милиционерам", - рассказали в УВД.

Правоохранители аккуратно зафиксировали чеку гранаты, положили ее на землю, накрыли каской и обложили бронежилетами до прибытия саперно-пиротехнической группы. Место происшествия сразу же оцепили.

"Прибывшие специалисты саперно-пиротехнической группы установили, что граната - муляж для игры в страйкбол и реальной опасности не представляет. Борисовчанин на данный момент задержан, проводятся следственные действия", - отметили в милиции.-0-