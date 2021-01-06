6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовчанин украл у матери деньги и прогулял их за три дня. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Инцидент имел место в декабре прошлого года. В общей сложности мужчина втайне унес $2540 и Br260.

Как рассказала правоохранителям потерпевшая, в день, когда у нее пропали деньги, у них с сыном произошел конфликт, в результате которого она была вынуждена покинуть квартиру. Женщина ненадолго вышла на улицу, а, вернувшись домой, обнаружила пропажу денег.

Сотрудникам отдела уголовного розыска понадобилось совсем мало времени, чтобы установить подозреваемого - 29-летнего сына заявительницы. Последний сразу же сознался в содеянном, однако вернуть похищенное не смог: все деньги были потрачены. Три дня парень ни в чем себе не отказывал и жил на широкую ногу: ездил в столицу на такси, тратил деньги на развлечения, алкоголь, одежду. Помимо прочего, приобрел дорогостоящий мобильный телефон.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ранее к уголовной ответственности фигурант не привлекался, однако за плечами имеет не одну административную статью.-0-